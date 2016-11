De Bruyne: "Kwalificatie primeerde vandaag op het spel"

Kevin De Bruyne met coach Pep Guardiola. © ap.

Kevin De Bruyne mag zich opmaken voor Champions Leaguevoetbal na de winter. Onze landgenoot had met een assist zijn aandeel in het 1-1 gelijkspel van de Citizens bij Borussia Mönchengladbach. "Mooi was het niet, maar dat was vandaag niet belangrijk."

"Vandaag primeerde de kwalificatie", vertelde De Bruyne vlak na afloop van het gelijkspel in Borussia-Park. "Na de uitsluiting voor Fernandinho hebben we de angel uit wedstrijd genomen. Dat is niet mooi om zien, dat klopt, maar we zijn door naar de volgende ronde en dat is het belangrijkste."



"Het was moeilijk spelen tegen een defensief Mönchengladbach. De eerste helft was niet makkelijk, na rust was het beter. De focus lag op de controle. Uiteraard kunnen we beter, maar dat maakte vandaag niet echt uit."