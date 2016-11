Carrasco zet PSV-verdediger met héérlijke dribbel te kijk, Atletico wint makkelijk (2-0)

Door: redactie

23/11/16 - 22u37

video Atletico Madrid is na vanavond zeker van groepswinst in groep D van de Champions League. De Spanjaarden wonnen in eigen huis met 2-0 tegen de Nederlandse landskampioen PSV Eindhoven. Rode Duivel Yannick Carrasco speelde de hele partij en liet het Calderon-stadion in de eerste helft opveren door PSV-verdediger Arias met een knappe dribbel in de wind te zetten.