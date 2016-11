Benfica treft niet één, niet twee, maar drie keer de paal in zelfde fase (en verspeelt 0-3-voorsprong)

Door: redactie

23/11/16 - 21u11

Benfica's 3rd goal against Besiktas is a typical Fifa goal... pic.twitter.com/Rn4I9JsVWk

video Aan spektakel geen gebrek in Istanbul vanavond. Besiktas kwam snel 0-3 achter tegen Benfica, maar zette de scheve situatie nog helemaal recht na rust. Hét moment van de avond was echter de 0-3 van de bezoekers, die eerst drie keer de paal troffen vooraleer Fejsa het net deed trillen.

Goncalo Guedes, Nelsinho en Fejsa leken Benfica al vroeg gewonnen spel te bezorgen in Turkije, maar in een knotsgekke tweede helft maakte Besiktas de achterstand nog ongedaan. Net voor het uur maakte Tosun er met een fantastische halve omhaal 1-3 van en in de 83ste minuut zorgde Quaresma vanaf elf meter voor de 2-3. In de voorlaatste minuut bracht Aboubakar de thuisfans helemaal in extase door nog voor de 3-3 te zorgen.