Meunier graait puntje mee bij Arsenal na prestigeduel en staat mooi op kop (2-2)

Door: Glenn Bogaert

23/11/16 - 22u40

video Thomas Meunier heeft er een leuke avond opzitten in Londen. De (offensieve) rechtsachter van PSG pakte met zijn Franse werkgever een punt tegen Arsenal en door de twee doelpunten op verplaatsing blinkt hij samen met zijn Parijse maats zelfs op kop in Groep A. Het Emirates Stadium kon alvast smullen van een entertainende pot met vier goals. De bezoekers kwamen op voorsprong via Cavani, maar na een comeback van 'The Gunners' moesten Rode Duivel Meunier en co uiteindelijk nog blij zijn met een punt. Al had sluipschutter Cavani er in een prangende slotfase nog anders over kunnen beslissen...

© photo news. © getty. Een geluk bij een ongeluk of nog beter: de een zijn dood is de ander zijn brood. Dat spreekwoord was vanavond wel erg van toepassing op Thomas Meunier. De Rode Duivel mocht bij PSG in de basis starten op bezoek bij Arsenal. Reden? Zijn concurrent Serge Aurier mocht Engeland niet binnen na zijn veroordeling voor agressieve uitspattingen aan het adres van een agent. Veel stond er niet meer op het programma in het Emirates Stadium. Beide teams hadden hun ticket voor de volgende ronde van de Champions League al op zak en dus werd het een open en leuk prestigeduel.



Giroud 'to the rescue'

PSG kon met het nodige vertrouwen aan de bak in Londen na een 9 op 9 in de Ligue 1, terwijl thuisploeg Arsenal na de 1-4 op het veld van Sunderland twee keer 'slechts' een draw uit de brand sleepte in de Premier League. Het Parijse sterrenlegioen rook bloed en klom al na 18 minuten op voorsprong. Blaise Matuidi vond netjes de vrijstaande Edinson Cavani en de Uruguayaanse goalgetter faalde niet. 'The Gunners' bleven niet bij de pakken zitten, maar pas op slag van rust viel de verlossende gelijkmaker. De Pool Krychowiak leed eerst knullig balverlies en beging daarna ook nog eens een opzichtige penaltyfout op Alexis Sánchez. De Franse stormram Olivier Giroud zette zich na wat haantjesgedrag achter de bal en trapte de elfmeter voorbij Alphonse Aréola. Meunier en co met een billijke 1-1 de rust in.



Lees hieronder verder! Lees ook MULTILIVE CL: Mertens, Carrasco en Meunier mogen weer hun kunstjes tonen

LIVE: Geen Thorgan Hazard bij Mönchengladbach, De Bruyne speelt bij City



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news. © photo news. © reuters. © photo news. Giroud and Cavani, #bromance gone wrong. VIDEO: https://t.co/fzKRoSiD7G pic.twitter.com/5YbRJWFbkS — Proximus 11 (@Proximus11) Wed Nov 23 00:00:00 MET 2016

Cavani laat het liggen

In de tweede helft bleven beide ploegen met open vizier strijden en dat leverde de nodige kansen op. Nog geen tien minuten na de koffie viseerde Lucas Moura de dwarsligger. Het doelpunt viel echter aan de overkant want op het uur nam Marco Verratti zijn eigen goalie te grazen. De cross van Carl Jenkinson zorgde voor een flipperkastmomentje waarna een bijzonder lelijk doelpunt volgde via pechvogel Verratti. Maar hij zat wel, 1-2 en 'The Gunners' helemaal terug. Een klein kwartier kreeg Arsenal echter een koekje van eigen deeg: Lucas Moura zette zijn knikker tegen het leer en zag hoe het hoofd van de jonge Alex Iwobi tot de 2-2 leidde. Erop en erover en een nieuwe wending in de match? Edinson Cavani kwam nog twee keer dicht in de buurt van de 2-3, maar faalde. Het gelijkspel zorgt er wel voor dat PSG virtueel groepswinnaar is. De laatste speeldag moet soelaas brengen want ook Arsenal heeft 11 punten op de teller staan. © ap. © getty. © getty. © epa. © getty. © photo news. © reuters. © photo news.