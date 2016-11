De Bruyne heeft aandeel in kwalificatie Man City, Barça ziet Messi 2 keer scoren

© reuters.

De logica is gerespecteerd in groep C. Barcelona en Manchester City verzekerden zich vandaag van een ticket voor de achtste finale van de Champions League. De Citizens pakten, dankzij een assist van De Bruyne, een puntje bij Borussia Mönchengladbach (1-1). Omdat Barça wel won bij Celtic (0-2) volstaat het gelijkspel voor City om zich samen met de Catalanen te kwalificeren.

5 - Kevin de Bruyne has scored or assisted a goal in each of his last five games for Man City in all competitions (1 goal, 4 assists). Busy. — OptaJoe (@OptaJoe) Wed Nov 23 00:00:00 MET 2016

Geen Thorgan Hazard bij Borussia Mönchengladbach. De jongere broer van Eden ontbrak bij de Duitsers wegens privéredenen. Meer wilde Mönchengladbach niet kwijt. Bij Manchester City stond Kevin De Bruyne zoals verwacht wel tussen de lijnen. De Citizens konden in het Borussia-Park de kwalificatie voor de volgende ronde veiligstellen. Bij winst was het ticket voor de achtste finale binnen. Bij een gelijkspel moesten de troepen van Pep Guardiola het resultaat in Glasgow tussen Celtic en Barcelona afwachten.



Tegen de verwachtingen in begon Mönchengladbach scherp aan de partij en klom het al snel op voorsprong. Stindl snoepte de bal af van een slap verdedigende Stones, waarna Raffael uiteindelijk de openingsgoal tegen de touwen knalde. Manchester City stelde daar weinig tegenover. Sergio Agüero kreeg voorin geen bal, terwijl De Bruyne aan een onzichtbare partij bezig was. Met de rust in zicht schakelden de bezoekers dan toch een versnelling hoger en kregen ze loon naar werken. Van dichtbij duwde David Silva de 1-1 op het bord. Op assist van - u raadt het al - De Bruyne. Het is gek genoeg zijn eerste beslissende pass in de Champions League. Ter vergelijking: in de eigen Premier League deelde De Bruyne dit seizoen al zeven assists uit.



Na rust eiste de man in het zwart - al was het vandaag een lichtblauw tenue - een hoofdrol op. Stindl pakte al snel zijn tweede geel karton en mocht de douches opzoeken. Manchester City kon niet profiteren van die numerieke meerderheid en schoot zichzelf ook nog eens in de voet. Fernandinho beging een domme trekfout en kreeg ook zijn tweede gele kaart. Tien tegen tien en alles te herdoen in Mönchengladbach, waar de ref te pas en te onpas het spel stillegde. Zo flirtte Rafael tot twee keer toe met de uitsluiting. Manchester City besefte dat het genoeg had aan een punt en speelde een teleurstellende partij volwassen uit.