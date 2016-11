Thorgan Hazard komt om privéredenen niet in actie tegen Manchester City

Door: redactie

23/11/16 - 19u50

Borussia Mönchengladbach zal het vanavond zonder Thorgan Hazard moeten doen in de Champions League-kraker tegen Manchester City. De Duitse eersteklasser meldt dat de Rode Duivel om privéredenen niet in actie komt. Meer informatie wil de club momenteel niet geven.

Mönchengladbach maakt nog een kleine kans om te overwinteren in de Champions League. Met nog twee wedstrijden op het programma hebben de Duitsers (4) vijf punten minder dan groepsleider FC Barcelona (9) en drie minder dan nummer twee Manchester City (7). Celtic Glasgow is hekkensluiter met twee punten.



Bij Manchester City krijgt Kevin De Bruyne vanavond een basisplaats van coach Pep Guardiola. Vincent Kompany is out met een knieblessure.