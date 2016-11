Real Madrid poos zonder Bale?

Door: redactie

Real Madrid is Gareth Bale mogelijk een poos kwijt. De Welshe stervoetballer viel dinsdagavond in de Champions Leaguewedstrijd op het veld van Sporting Lissabon (1-2) uit met een blessure aan de rechterenkel.

"We moeten afwachten wat het probleem precies is. Woensdag wordt hij verder onderzocht door onze medische staff en daarna zullen we meer weten", vertelde Realtrainer Zinedine Zidane na de match.



Bale moest in Lissabon na 57 minuten gewisseld worden. Marco Asensio kwam in zijn plaats.



Real Madrid ontvangt zaterdag (26/11) in La Liga Sporting Gijon. Over elf dagen, op zaterdag 3 december, trekt de Koninklijke voor de Clasico naar aartsrivaal Barcelona.



Dankzij de zege bij Sporting verzekerde Real Madrid zich van een plaats in de achtste finales van de Champions League. Op 7 december spelen Ronaldo en co thuis tegen Borussia Dortmund om groepswinst.