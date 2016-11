Alsof ze er nooit wilden zijn: Spurs (zonder Vertonghen) verlaat al zwalpend het bal

Door: Kristof Terreur

Harry Kane zorgde met een omgezette strafschop even voor hoop, maar uiteindelijk droop ook de spits met het schaamrood op de wangen af. © photo news.

Bittere teleurstelling. Tottenham is uitgeschakeld in de Champions League. Zelfs op de slotspeeldag kunnen de Spurs zich niet meer redden. Een adieu in het Prinsdom.

Koppijn morgen. Tottenham trekt zaterdag met een katertje naar Chelsea. Eén waar coach Mauricio Pochettino mee rekening had gehouden. Na vijf jaar zonder hadden de Spurs met grote ogen uitgekeken naar de Champions League: zijn hymne, zijn prestige. Het kampioenenbal werd niet wat ze ervan verwacht hadden. Snel uit gedanst. In het Stade Louis II, bij Monaco, waggelden de Spurs verder. Naar het beeld van de volledige campagne: thuis verloren tegen Monaco, gewonnen bij CSKA, puntje geraapt in Leverkusen, een beschamende thuisnederlaag tegen de Duitsers en verlies vanavond in het Prinsdom. Op de slotspeeldag kan Tottenham nog naast Leverkusen klimmen in de rangschikking, maar de onderlinge resultaten primeren op het doelsaldo. De laatste match op Wembley, vervloekte grond, wordt er eentje voor de statistieken. Alles op de Premier League dan maar?

1-0 vlak na de pauze. Sidibe kopt staalhard binnen voorbij Lloris, de enige bezoeker op (hoog) niveau. Sidibe viert zijn opener. Monaco, het nummer twee in de Ligue 1, bleek meer dan een maatje te groot voor de Spurs.

Tottenham miste de intensiteit waarmee ze vorig seizoen en tot begin oktober ook in de Engelse topklasse voetbalden. Schaduw van zichzelf. Weinig snelheid, weinig kracht, nauwelijks agressiviteit, geen passie. Met het ook op Chelsea had Pochettino Walker, Eriksen en Jan Vertonghen op de bank gelaten. Een gok van de coach, terwijl het mes op de keel stond. Gemis dat zich liet gevoelen ook. Om maar te zwijgen van de afwezigheid van Toby Alderweireld, zijn stabilisator achterin en nu al vijf weken in de lappenmand met een nukkige kniezenuw. Defensief bibberde Spurs tegen de vinnige Monegasken. Enkel zijn doelman haalde zijn niveau. Op Hugo Lloris kan je altijd rekenen. Stopte een penalty van Falcao en sloeg na de pauze met een wereldreflex een volley onder zijn lat weg. Moussa Dembélé, enige Belg aan de aftrap, zwom mee op het middenveld. Nooit kon hij zijn stempel drukken. Ook Dembélé, hier in duel met de handige Bernardo Silva, kon nooit zijn stempel op de partij drukken. © epa.