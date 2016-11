Vossen: "Het verschil tussen de eerste en de tweede helft was gewoon te groot"

Door: redactie

22/11/16 - 23u01

© photo news.

Jelle Vossen bleef 90 minuten achter elke bal hollen vanavond in Leicester, maar hij kon niet verhinderen dat Club ook na z'n vijfde wedstrijd in deze Champions League nog steeds geen punten heeft. "Het verschil tussen de eerste helft en de tweede was gewoon te groot", zo zag ook de spits. "We konden niet slechter beginnen door die snelle tegengoal, want dan weet je dat het sowieso nóg lastiger wordt. We kwamen er niet uit in de eerste helft: we moesten veel achter de bal lopen, en als we'm dan eindelijk hadden waren we hem direct terug kwijt. De tweede helft stuurden we bij en waren we feller, toen kwamen we wel tot voetballen en we brachten hen aan het twijfelen. Jammer genoeg viel het balletje niet meer goed en kwam die tweede goal er niet meer. Dat is natuurlijk een flinke tegenvaller, want we kwamen voor een goed resultaat."