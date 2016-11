8-4! Dortmund en Legia Warschau zorgen voor nieuw CL-record, lachwekkende strafschop deert Real niet

Door: redactie

22/11/16 - 22u35

© epa.

Het Estadio Jose Alvalade van Sporting Lissabon, één van de weinige plaatsen waar Cristiano Ronaldo niet wordt uitgefloten. De Portugese superster keerde terug naar de plek waar het voor hem allemaal begon, maar 'CR7' kon net als heel Real Madrid niet imponeren. De 'Koninklijke' had aan een treffer van Varane en Benzema genoeg om de drie punten en bijbehorende kwalificatie over de streep te trekken. Binnen twee weken ontvangt het Dortmund, dat tegen Legia Warschau voor een nieuw CL-record van doelpuntrijkste wedstrijd zorgde (8-4!), in de strijd om groepswinst. Legia en Sporting vechten voor een Europa League-ticket.

© ap. Dortmund verzekerde zich op de vorige speeldag (1-0 winst tegen Sporting) al van overwintering in de Champions League. Real Madrid wist zich zeker van kwalificatie als het niet verloor op het veld van de Portugezen en tankte afgelopen weekend het nodige vertrouwen (0-3 zege in de Madrileense derby). Van die boost was vanavond geen sprake, nochtans deed Zidane het met quasi hetzelfde elftal. Enkel de wederoptredende Ramos stond weer op het veld ten koste van Nacho. De 'Koninklijke' maakte bijzonder weinig klaar in de eerste periode. Ronaldo tekende voor enige dreiging met een lage schuiver, terwijl Cesar aan de overkant naast krulde. Toch stonden de Spanjaarden halfweg op voorsprong, want de eerste echte kans was raak. Varane trapte eenvoudig in doel nadat het leer bleef hangen in de zestien.



Hilarische penalty

De tweede periode had meer om het lijf en dat was vooral te danken aan scheidsrechter Collum. De Schotse ref stuurde eerst Pereira van het veld nadat de rechtsback een lichte por aan Kovacic uitdeelde. Een bijzonder strenge beslissing en in het slot ging Collum opnieuw in de fout. Invaller Campbell nam de bal mee met de hand (maar de Schot hield het been stijf) waarna Coentrao zijn arm de lucht in stak en de Costa Ricaan het leer slim tegen de Portugese hand trapte. Silva maalde er niet om en zette de gelijkmaker op het bord. Gerechtigheid kwam er alsnog in minuut 87. Benzema kopte een voorzet van Ramos fraai in doel, 1-2 en de kwalificatie een feit. Lees ook

Fabio Coentrao, tart¿¿mal¿ pozisyona itiraz ederken penalt¿ya sebep oldu. pic.twitter.com/7JzKM811Gq — TivibuSpor (@tivibuspor) Tue Nov 22 00:00:00 MET 2016 © ap. © photo news.