De nul blijft op de tabellen: parel Izquierdo niet genoeg voor eerste punt(en)

De klassegoal van Izquierdo bleek onvoldoende voor het eerste puntengewin © photo news.

Geen Europese lente voor Club Brugge: niet in de Champions League en na de 2-1 nederlaag bij Leicester ook niet in de Europa League. Blauw-zwart speelde een sterke tweede helft, gekruid met een fantastische goal van José Izquierdo, maar die woog niet op tegen de beroerde eerste helft. Eindstand: 2-1. Club blijft zo ook na vijf speeldagen steken op nul punten. Alleen Dinamo Zagreb doet even slecht op het kampioenenbal.

Michel Preud'homme berustte in de eerste helft in het meesterschap van Leicester © afp. Asgrauw zag Cools na zijn twee fouten die leidden tot een doelpunt © photo news. José Izquierdo balde de vuist na een fantastische actie en doelpunt © photo news.

Al na vijf minuten joeg Shinji Okazaki de eerste stroomstoot door het King Power Stadium. Na een snelle omschakeling vlamde de Japanner een gemeten voorzet van Christian Fuchs verschroeiend in de bovenhoek (1-0). Voorafgaand aan die openingsgoal een recital aan fouten: dom balverlies van rechtsachter Dion Cools, te laat doordekken van de heroptredende Brandon Mechele en te laks verdedigen van Tomás Pina. En blauw-zwart blééf het onheil over zich afroepen. Op het halfuur lichtte Cools Mark Albrighton plompverloren een voetje. Strafschop natuurlijk. Een koud kunstje voor Riyad Mahrez, die Ludovic Butelle de verkeerde kant opstuurde (2-0).



Beroerde eerste helft

Club was nergens in de eerste helft en pikkelde met die onoverkomelijke 2-0 de kleedkamers in. De onuitgegeven defensie, met naast Cools en Mechele ook nog de herstelde Laurens De Bock en Benoît Poulain, maakte een slechte beurt. Bankzitters Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn werden node gemist.



Izquierdo, José Izquierdo

In momenten van nood is er nog altijd... José Izquierdo. Na een ren van vijftig meter poeierde de Colombiaan de bal staalhard raak (2-1, 51'). Eindelijk dat visitekaartje kunnen afgeven op het allerhoogste niveau - de emoties laaiden op bij Izquierdo en Michel Preud'homme. De aansluitingstreffer bleek het sein voor een stortvloed aan kansen en (afgekeurde) goals. Aan beíde kanten. Vardy's hakje werd afgekeurd, net als de treffer van Claudemir. Club speelde ridder of mis en zocht geestdriftig naar de gelijkmaker. Gelijkmaken lukte echter niet meer. Daarmee blijft die nul staan en is Club Brugge Europees uitgeteld.