Preud'homme reageert gepikeerd: "Zet nederlaag maar weer op mijn rekening"

Michel Preud'homme. © epa.

Nog steeds geen punt(en) voor Club Brugge in de Champions League. Blauw-zwart ging met 2-1 onderuit bij Engels kampioen Leicester City. Coach Michel Preud'homme reageerde na afloop opvallend geïrriteerd. "Zet de nederlaag maar weer op mijn rekening. Er zijn nog mensen van de pers die dat doen."

"Als je zo slap begint, kun je niet anders verwachten", wees Preud'homme voor de camera van Q2 naar het vroege tegendoelpunt. "We weten nochtans dat Leicester van in het begin van de wedstrijd altijd veel druk zet en fel begint. Zoiets overkomt je als je niet fel start. Zo heb ik ze niet het veld opgestuurd nee, maar dat gebeurt. Het is niet de eerste keer in mijn drie jaar hier dat zoiets voorvalt en ik mijn spelers moed moet inpompen tijdens de rust... Zoiets verwacht je niet op dit niveau."



"In de pauze heb ik ze gevraagd om te spelen zoals ze kunnen. Dan tonen ze het na de goal van Izquierdo plots wel. Want ze kunnen het wel degelijk. Maar ik kan me toch niet al kwaad maken van voor de start van de wedstrijd?" Toen de reporter aangaf dat er met de inbreng van Limbombe plots meer durf was bij Club Brugge, reageerde Preud'homme opvallend gepikeerd. "Zet de nederlaag maar weer op mijn rekening. Doe maar, er zijn nog mensen van de pers die dat doen. Ze weten niet hoe we werken bij Club. Limbombe mag niet meer spelen dan dat. Refaelov is er niet, Vormer is er niet... Typisch, de pers zoekt altijd naar iets."