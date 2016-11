Simons wil niet op verdediging schieten: "Jongens die speelden vulden taken perfect in"

Door: redactie

Ook ouderdomsdeken Timmy Simons ging strijdend mee ten onder met Club. "Met een nederlaag kan je nooit te vreden zijn, al is het wel positief wat we in de tweede helft konden brengen", aldus de kapitein. "De eerste helft was het lastig voor ons, want het tempo lag vrij hoog. De tweede helft konden wij onze wil wat meer opdringen en dan zie je dat ook zij achteruit moeten. Jammer, want na vijf minuten achterkomen is ook niet evident natuurlijk."



De eerste helft lieten de Bruggelingen vooral op defensief vlak heel wat steekjes vallen, maar Simons wil niet gezegd hebben dat dat aan de spelerskeuze van Michel Preud'homme lag. "De jongens die speelden vulden hun taken perfect in, maar zo'n uitmatch is altijd héél moeilijk. Zeker in de Champions League worden alle fouten afgestraft. Zij waren erg gevaarlijk in de snelle omschakeling, maar wij probeerden dat ook te doen. We probeerden zo aan de match te beginnen en zij scoren meteen op de tegenaanval. Zoiets is altijd hinken op twee gedachten natuurlijk: vol druk zetten, of niet. Je kan niet blind vooruit lopen ook."



"Of de Champions League te hoog gegrepen is voor Club? Tgoh, als je ziet dat we zowel hier als in Porto de tweede helft vooral onze voet toch naast die van de tegenstanders konden zetten, dan vind ik dat niet bepaald waar. Het gaat hem vooral om de details."