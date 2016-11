Concurrent van Meunier krijgt geen visum van Britse overheid en mist clash met Arsenal

Door: redactie

22/11/16 - 16u09 Bron: Belga

PSG kan morgen geen beroep doen op Aurier © afp.

PSG kan morgen in het Champions Leagueduel tegen Arsenal geen beroep doen op Serge Aurier. De Ivoriaanse rechtsachter krijgt van de Britse overheid geen visum en mag dus niet afreizen naar Londen.

© photo news.

PSG meldt het nieuws vandaag op zijn website. Volgens de club wordt het visum van Aurier geweigerd omdat hij recent (eind september) een gerechtelijke veroordeling heeft opgelopen. Een rechter veroordeelde hem tot twee maanden cel na geweldpleging op een agent tijdens een avondje uit eind mei.



De Parijzenaars wijzen erop dat Aurier in beroep is gegaan en die procedure opschortend werkt. Volgens PSG geldt het vermoeden van onschuld en heeft de Britse overheid niet het recht Aurier geen visum toe te kennen.



PSG laat verder weten dat de Britse autoriteiten "in alle openheid" op de hoogte werden gebracht van het dossier (met de beroepsprocedure) en zegt niet te begrijpen waarom Aurier geen visum krijgt.



Het wegvallen van Aurier opent hoe dan ook perspectieven voor Thomas Meunier. De Rode Duivel is de rechtstreekse concurrent van de Ivoriaan op de rechtsachter.



PSG en Arsenal zijn met 10 op 12 allebei al zeker van kwalificatie voor de achtste finales van het kampioenenbal. Het Zwitserse Bazel en het Bulgaarse Ludogorets hebben 1 punt en strijden om het Europa Leagueticket.