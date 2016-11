Exclusieve video over de tienerjaren van Cristiano in Lissabon: "Nog steeds diezelfde jongen"

Door: Pieter-Jan Calcoen

22/11/16 - 15u58

video Lissabon maakt zich op voor de terugkeer van Cristiano Ronaldo. De Portugees genoot zijn jeugdopleiding bij Sporting en brak er door op het hoogste niveau. In bovenstaande video blikt de Real Madrid-ster terug op zijn jaren in de Portugese hoofdstad. Ook nauwe getuigen van Ronaldo's opmars en jeugdjaren, zoals voormalige Manchester United-verdediger Rio Ferdinand en coach Fernando Santos, komen aan bod.

"Ik heb niets dan goeie herinneringen", vertelt het Nike-gezicht. "Ook al was het soms hard zonder familie. Ik herinner me een match tegen Manchester United. Ik werd verteld dat ik misschien naar Engeland kon als ik goed presteerde. Ik kon dat niet geloven, maar het gebeurde wel... (mijmert) In se ben ik niet veranderd. Toen was ik een tiener, nu een dertiger, maar ik ben nog steeds dezelfde."



Als Real vanavond niet verliest in Portugal, is het zeker van kwalificatie voor de volgende ronde. Afgelopen weekend scoorde Ronaldo nog drie keer in de derby tegen Atlético.