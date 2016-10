Preud'homme: "Hopelijk zijn we na dinsdag echt vertrokken"

© reuters.

Champions League Op de derde speeldag in Champions League-groep G neemt Club Brugge het dinsdagavond in het eigen Jan Breydelstadion op tegen FC Porto. Door de vele geblesseerden komt Club tegen de Portugezen met een vertimmerd team aan de aftrap. Anthony Limbombe, Ruud Vormer en Felipe Gedoz zijn wel opnieuw van de partij nadat ze out waren met buikgriep.

"Ik blijf erbij dat voor ons op termijn de competitie het belangrijkst is", zegt coach Michel Preud'homme. "Maar we spelen nu eenmaal de Champions League en daarin willen wij ook ons best doen en zoveel mogelijk punten pakken. Spijtig genoeg hebben we net als vorig jaar tal van geblesseerden en zieken. Opnieuw kunnen we niet met onze sterkste opstelling aantreden. Dat is nodig om te presteren tegen teams die bijna allemaal sterker zijn dan Club Brugge. Wij doen elke match ons uiterste best om een goed resultaat te halen. Ook afgelopen vrijdag in Charleroi, maar daar kenden we pech op het einde."



Zwakke punten

Preud'homme hoopt de zwakke punten van Porto uit te buiten. "Ik heb een ploeg die altijd offensief denkt en speelt", aldus Preud'homme. "Bekijk maar eens de afgelopen matchen in de Champions League. Telkens hadden wij daarin de eerste grote kans. Tegen Leicester moet Izquierdo ons na enkele minuten al op voorsprong brengen. In Kopenhagen vergeet Claudemir te scoren. Dat zijn cruciale fases. Benut je die, dan zie je zeker een andere wedstrijd. Wij gaan ook tegen Porto spelen om te winnen, maar of het nu gaat lukken is een open vraag."



Klappen

Volgens de coach van blauw-zwart zit zijn team momenteel in de hoek waar de klappen vallen. "Kijk maar naar de wedstrijd in Charleroi. Op het einde lopen we tegen een tegendoelpunt aan omdat Denswil zijn enige duel in de hele wedstrijd verliest. In veel matchen kan onze opponent scoren uit één enkele kans. Bij ons lukt dat dan weer niet. Ik recupereer nu gelukkig wel Anthony Limbombe, Ruud Vormer en Felipe Gedoz voor de match tegen Porto. Hopelijk zijn we na dinsdag echt vertrokken en mogen wij een tijdje hopen op een portie geluk."