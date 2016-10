Hans Vanaken: "Hebben steeds tegenslag op cruciale momenten"

Door: redactie

17/10/16 - 16u15 Bron: Belga

© belga.

Champions League Club Brugge-middenvelder Hans Vanaken mikt dinsdagavond op de derde speeldag in Champions League-groep G op een mooi resultaat tegen FC Porto. "Wij hebben op dit moment steeds tegenslag op cruciale momenten", zo verklaarde Vanaken vandaag op een persmoment.

"De sfeer in de groep is zeer goed ondanks het feit dat we onze laatste competitiematch met het kleinste verschil verloren. Wij speelden op Charleroi een goede wedstrijd, enkel het resultaat bleef achterwege", aldus Vanaken. "Een gelijkspel of winst had ons vertrouwen wat kunnen opkrikken, toch is dat vertrouwen er nu ook wel."



Club Brugge gaat tegen het Porto van Laurent Depoitre op zoek naar de eerste punten in groep G. "Porto heeft momenteel één punt", vervolgde Vanaken, die ambitieus blijft. "Behalen we morgen een schitterend resultaat, dan zit de kans dat we Europees overwinteren er zeker in en zijn er mogelijkheden om nog iets meer te verwezenlijken. Wij hebben op dit moment steeds tegenslag op cruciale momenten. Met wat meer geluk staat Club Brugge er een pak beter voor in de competitie."



Blessurelast

De Bruggelingen gaan gebukt onder een grote blessurelast. Zo zijn Refaelov, Izquierdo, Engels, Diaby en De Bock buiten strijd. De druk komt daardoor op andere spelers te liggen. "Ikzelf voel niet dat er druk aanwezig is", aldus Vanaken. "Ik wil de ploeg natuurlijk wel dragen en mijn beste beentje voorzetten. Dat is trouwens mijn taak op mijn positie. We geloven nog in een goede afloop van het avontuur in de Champions League. Laat ons nu morgen eens winnen. Dan doen we mee voor de derde plaats en zit er zelfs nog meer in ook. Verliezen we, dan ziet het er niet goed uit. De hele ploeg wil voor een schitterend resultaat gaan."