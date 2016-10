Italiaanse kapper fluit Club Brugge - FC Porto

Door: redactie

17/10/16 - 12u29 Bron: Belga

Paolo Tagliavento leest Aleksandar Mitrovic de levieten tijdens het CL-duel van Anderlecht tegen Borussia Dortmund. © photo news.

De Italiaan Paolo Tagliavento is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het Champions League-duel tussen landskampioen Club Brugge en FC Porto, morgenavond in het Jan Breydelstadion.

De 44-jarige Tagliavento, internationaal actief sinds 2007, was twee jaar geleden de ref tijdens de Champions League-groepswedstrijd tussen Anderlecht en Borussia Dortmund (0-3). In 2013 leidde de Italiaan, die een kapsalon uitbaat, de WK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels in Schotland (0-2 winst voor België). Twee jaar eerder had Tagliavento de wedstrijdleiding in handen toen RC Genk in de poulefase van de Champions League Leverkusen ontving (1-1). Hij was er ook bij toen Anderlecht in het seizoen 2007-2008 in de heenmatch van de zestiende finales van de toenmalige UEFA Cup Bordeaux met 2-1 versloeg.



Het door blessures geteisterde Club Brugge gaat tegen het Porto van Laurent Depoitre op zoek naar de eerste punten in groep G. Op de eerste speeldag verloor blauw-zwart met 0-3 van Leicester. Daarna gingen de troepen van Michel Preud'homme met 4-0 onderuit bij Kopenhagen. Porto telt één punt na een 1-1 gelijkspel thuis tegen Kopenhagen en een 1-0 nederlaag bij Leicester.