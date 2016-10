Legia blijft gestraft: tegen Real achter gesloten deuren

Legia-supporters steken vuurpijlen af tijdens het duel tegen Borussia Dortmund. © photo news.

Legia Warschau mag in zijn volgende thuiswedstrijd in de Champions League, op 2 november tegen Real Madrid, geen publiek toelaten. Het beroep van de Poolse club tegen de sanctie werd afgewezen.

De UEFA legde de sanctie eind september op na incidenten met Poolse supporters tijdens de CL-groepsmatch tegen Borussia Dortmund. Na die wedstrijd, door Legia Warschau met 0-6 verloren, had de UEFA een disciplinair onderzoek opgestart wegens racistisch gedrag van supporters, die beledigende spreekkoren brachten. Er werden ook vuurpijlen afgestoken en projectielen op het veld gegooid.



Legia Warschau moet tevens een boete van 80.000 euro ophoesten. De Poolse club is laatste in groep F, nadat ook nog met 2-0 verloren werd bij Sporting op de tweede speeldag. Dinsdag gaat Legia op bezoek bij Real Madrid.