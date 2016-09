"Eden grapte: 'Kalm aan, straks denken ze nog dat Thorgan sterker is dan ik' "

Door: Bart Fieremans

Scoren tegen Barcelona in de CL, dan loop je even op een wolkje, toch? Voor Thorgan Hazard was de timing perfect, als bewijs van zijn goede vorm net voor de interlands. Door de blessure van Kevin De Bruyne lijkt zijn droom - samen spelen met broer Eden - nu bij de Rode Duivels uit te komen: 'Eden grapte al eens: 'Fais doucement.' Kalm aan, straks denken de mensen nog dat Thorgan sterker is dan ik.' "

Brothers in arms. Het zou mooi zijn mochten de twee broers vrijdag 7 oktober tegen Bosnië samen het veld oplopen. Niet minder voor de ouders Thierry en Carine Hazard. We vergeten niet hoe we ze in 2008 bezochten thuis in Braine-le-Comte - de pas 17-jarige Eden dribbelde met een bal in de living - en beiden vurig wensten ooit hun twee zonen samen bij de Rode Duivels te zien spelen. Toen wishful thinking: de twee jaar jongere broer had niet het supertalent van Eden. Maar zie nu. Thorgan Hazard speelt met Mönchengladbach bij de top in de Bundesliga en scoorde in de CL tegen Barcelona. Stevige argumenten voor een bondscoach. Daags na zijn Barça-goal spreken we een gelukkige Thorgan.



Amper 16 Belgen konden ooit scoren tegen Barça. Is dit een goal voor de legende?

"Die goal zal toch heel mijn leven bijblijven. Een onvergetelijk moment. Scoren in een grote match, tegen de beste ploeg van de wereld, voor de ogen van iedereen. Bij die goal was iedereen euforisch: ik zag het plezier op de gezichten van alle fans. Het stadion stond in vuur en vlam. Jammer dat we nog verloren. We zakten teveel in. Maar we mogen fier zijn dat we het het hoofd konden bieden aan Barcelona."



Je prestatie past bij je sterke seizoensstart: eindelijk breek je helemaal door.

"Ik kan het ritme van de Bundesliga steeds beter aan. Ik ben de opeenvolging van trainingen en matchen aan hoge intensiteit gewoon geraakt. De Bundesliga is toch een ander niveau dan Zulte Waregem, en deze match tegen Barcelona is weer een hoger niveau dan de doorsnee Bundesliga. Maar ik speel ook op een positie nu die me beter ligt, centraal en vrijer. Ik voel me gewoon beter en beter in deze ploeg."



