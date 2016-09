Italië smult volop van glansprestatie 'Driesje' Mertens en vooral ook van dit ontwapenend beeld na goal

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 07u50

Insigne runs all the way from the bench just to celebrate with Mertens and give him a kiss pic.twitter.com/XKSXhobb9Q — ItalianFootballTV (@IFTV_Official) September 28, 2016

Niet alleen Yannick Carrasco en Thorgan Hazard veroverden gisteravond de harten van de Europese voetballiefhebber, ook Dries Mertens deed meer dan zijn duit in het zakje. Dé Belg van de avond? Dat oordeel laten we aan u over, maar met twee doelpunten in amper zeven minuten tijd had de Rode Duivel een groot aandeel in de klinkende 4-2 zege van Napoli tegen het Portugese Benfica.