Carrasco trefzeker in CL: "Het was erg belangrijk om Bayern thuis te verslaan"

Yannick Carrasco lukte op de tweede speeldag in Champions League-groep D de enige treffer in de kraker tussen Atlético Madrid en Bayern München. "Ik heb wat geluk gehad. Vorig jaar was het altijd paal en geen goal, vandaag was het paal en binnen", verklaarde de Rode Duivel na afloop voor de microfoon van beIN Sports.

Tien minuten voor rust glipte Carrasco door de verdediging van de Rekordmeister, om de bal vervolgens via de binnenkant van de paal in doel te trappen. "Het was erg belangrijk om Bayern thuis te verslaan", aldus Carrasco. "De ploeg heeft heel hard gewerkt. We zijn erg blij met de drie punten. Wedstrijd na wedstrijd spannen we ons in, de ploeg doet het goed. Dat hebben we vorig jaar al gezien, met het goede seizoen dat we hadden. Dit seizoen werken we hard om nog beter te doen. Het is normaal dat Bayern in de tweede helft kwam opzetten en dat we het lastig kregen. Het belangrijkste is dat ze niet scoorden."