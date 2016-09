Walcott stuwt Arsenal naar makkelijke zege, bankzitter Meunier ziet PSG met 1-3 winnen

Yari Pinnewaert

Zoals verwacht zullen Arsenal en Paris Saint-Germain in groep A onderling uitmaken wie die groep gaat winnen. Nadat die twee topteams elkaar op de openingsspeeldag nog in bedwang hielden, namen ze vanavond vlotjes de maat van de twee 'kleintjes' in die poule: Arsenal won met 2-0 van Basel, terwijl PSG (met Meunier 90 minuten op de bank) het haalde van Ludogorets (1-3).