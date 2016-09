Mertens mag starten en dat heeft Benfica geweten: twee goals in klinkende 4-2

Yari Pinnewaert

Napoli heeft in groep B al een flinke stap gezet richting de volgende ronde van de Champions League. Vanavond werd Benfica namelijk met 4-2 wandelen gestuurd en het was niemand minder dan Dries Mertens die een flinke duit in het zakje deed. Kort na rust verdubbelde hij de voorsprong met een schitterende vrije trap, op het uur maakte hij er 4-0 van. In de andere wedstrijd in groep A hielden Besiktas en Dynamo Kiev het op 1-1.