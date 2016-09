Uitblinker Carrasco schiet Atlético Madrid voorbij Bayern München

© photo news.

Drie Belgen zorgden voor een fantastische CL-avond. Thorgan Hazard scoorde voor Borussia Mönchengladbach tegen het grote Barcelona, in Napels trof Dries Mertens tweemaal raak tegen Benfica en in Madrid knalde Yannick Ferreira Carrasco Atlético naar een gouden driepunter tegen Bayern München. Wat een doelpunt ook: De Rode Duivel nam de bal in de versnelling mee en knalde het leer vliegensvlug voorbij doelman Neuer.

Der Rekordmeister uit Duitsland was op zijn hoede voor Atlético Madrid, want van hun laatste 30 Europese thuiswedstrijden hadden de Madrilenen er maar liefst 25 gewonnen. Bayern München voetbalde de eerste kans bijeen, maar Oblak pareerde een schot van Müller. De thuisploeg was niet onder de indruk en begon een geweldig hoog tempo te ontwikkelen. Er volgden kansen voor Carrasco en Torres, maar Neuer en de paal stonden de openingstreffer in de weg. In de 34ste minuut etaleerde Carrasco zijn enorme potentieel. Hij nam een bal in de versnelling mee en haalde meteen uit. Doelman Neuer zag hoe het leer via de binnenkant van de paal in doel belandde. Wat een goal van de Rode Duivel, die een fantastische match speelde. Versnellingen, dribbels, goals: Carrasco toverde het allemaal uit zijn kwieke voetjes.



Applausvervanging

Bayern München reageerde meteen na de 1-0 van onze landgenoot. Ribéry en Lewandowski combineerden makkelijk in de zestien, maar de lage schuiver van de Fransman vloog in het zijnet. Vlak na de pauze verloor Juanfran even Müller uit het oog en dat kan je beter niet doen. Gelukkig voor de rechtsachter kopte de Duitse aanvaller in het zijnet. Halfweg de tweede helft zette Carrasco zijn laatste inspanning in. Hij loste een zwabberbal richting doel; Neuer moest alles uit de kast halen om de 2-0 te voorkomen. Twintig minuten voor affluiten haalde Simeone de Rode Duivel naar de kant. Het thuispubliek trakteerde de man van de match op een oorverdovend applaus.



Eerste nederlaag onder Ancelotti

In de slotfase kwamen Lewandowski en Robben nog dicht bij de gelijkmaker namens Bayern München. Aan de overzijde versierde de thuisploeg een terechte penalty na een domme fout van Vidal, maar Griezmann knalde de bal tegen de lat. Voor Bayern München was het de eerste verliesmatch onder trainer Ancelotti. Atlético Madrid verzamelde een perfecte 6/6 in de Champions League.