Barça wist goal Hazard uit in tweede helft, City niet verder dan 3-3 in Celtic Park

Door: Maarten Vanbergen

28/09/16 - 22u34

© epa.

Thorgan Hazard had Gladbach bijna een delirium bezorgd tegen Barcelona dat zonder Messi moeilijk een vuist kon vormen. De Rode Duivel bracht de Duitsers op het half uur op voorsprong, maar goals van Arda Turan en Piqué zorgden voor de ommekeer (1-2). Pep Guardiola kon opgelucht ademhalen in Celtic Park. Zijn team kwam drie keer op achterstand, maar speelde toch nog 3-3 gelijk. (Dries Mertens scoorde twee keer in de 4-2 overwinning tegen Benfica, Yannick Carrasco scoorde het enige doelpunt in de wedstrijd Atlético - Bayern)

Doelman Ter Stegen speelde vijf seizoenen voor Gladbach en hem wachtte dus een speciale avond. Barcelona moest het zien te rooien zonder de geblesseerde Lionel Messi. In de openingsfase zorgde Thorgan Hazard meteen voor de eerste dreigende actie. Hij sneed het strafschopgebied binnen en wilde afleggen. Zijn bal kwam nooit aan omdat hij tegen de arm van Piqué belandde. Aangeschoten bal oordeelde de ref.



Nadien overheerste Barcelona met vooral balbezit. Neymar moest na zeven minuten eigenlijk de 0-1 al op het bord zetten, maar hij raakte de bal slecht. Vanaf dan was vooral Mönchengladbach gevaarlijk. De bezoekers hadden het balbezit, maar met scherpe counters via een snelle Raffael kon de thuisploeg dreigen.



Flitsend

Rakitic lobde ongeveer halfweg in de eerste helft het leer prachtig in de voeten van Suárez, maar die vond Sommer op zijn weg. Ook nadien miste de superspits van Barça een grote kans.



Hazard liet zien hoe het wel moest, balverlies van Busquets resulteerde in een snelle counter. Dahoud bediende Hazard en die knalde van dichtbij voorbij Ter Stegen.

© getty. © epa.

Keerpunt In de tweede helft viel Gladbach-spurtbom Raffael al snel uit met een blessure. Vanaf dan ging het allemaal wat minder bij het thuisteam. De snelheid op de tegenaanval was weggevallen. Vanaf dan raakte de wedstrijd wat op slot en waren er amper kansen te zien. Tot invaller Arda Turan op het uur een schoonheidsfoutje van Hazard wist af te straffen. Hij poeierde het leer voorbij doelman Sommer.



Een kwartier voor tijd moest de doelman zich opnieuw gewonnen geven. Neymar kon met een strakke hoekschop Suárez bereiken. Diens schot werd nog gered door Sommer, maar hij loste het leer waardoor Piqué kon binnentrappen.



Op deze spectaculaire CL-avond vielen overigens liefst 28 doelpunten, waarvan vier van de voet van Rode Duivels. © getty.

In Celtic Park was het al snel feest, ook al waren er geen Belgen aan het werk. Moussa Dembélé, niet onze Rode Duivel, scoorde na amper drie minuten vanuit buitenspel de 1-0. Meteen erna kwamen de bezoekers opnieuw goed weg.



De eerste kans voor het team van Guardiola was wel meteen raak. Al was het met een gelukje. Kolarov miste zijn schot waardoor de bal perfect in de loop van Fernandinho kwam. Ook deze raakte het leer niet vol, maar de gelijkmaker stond wel op het bord.



Celtic zorgde stante pede voor een kippenvelmoment. De 19-jarige Tierney kreeg het leer en haalde uit. Het schot week af op de voet van Sterling en liet doelman Bravo kansloos.



Revanche

Op het half uur nam Sterling revanche. Hij liep goed door op een diepe bal van David Silva, kapte zijn verdediger uit en scoorde. Nadien werd Celtic weggedrukt. © getty. © ap.

Verschroeiende start Celtic pakte uit met een tweede verschroeiende start. Dembélé zette met een acrobatische omhaal zijn team na twee minuten spelen voor de derde keer op voorsprong.



Lang duurde het feestvieren opnieuw niet. Want Nolito kon een poging van Agüero in de rebound binnenschieten. © photo news. © epa.