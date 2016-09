Eerlijke Preud'homme na nieuwe afgang: "Komen tekort op dit niveau"

Michel Preud'homme. © belga.

Na drie goals tegen Leicester City moest Club Brugge er nu vier slikken bij Kopenhagen. Een nieuwe blamage dus voor de landskampioen. Michel Preud'homme was eerlijk na afloop en besefte dat blauw-zwart tekortschiet op dit niveau. "We zetten een goede organisatie op poten, maar vijf van de zeven tegengoals in deze campagne vallen op stilstaande fases. De andere twee zijn een owngoal en een wereldgoal. Daar kun je niet veel aan doen. We krijgen kansen en werken die niet af. Ook op kracht worden we afgetroefd. We komen tekort op dit niveau, daar moeten we eerlijk in zijn."



"We kunnen de tegenstander soms pijn doen, maar niet negentig minuten lang. Het vertrouwen is ook rap weg. We kregen nochtans een boost met de gestopte strafschop. Izquierdo mist meteen erna een uitstekende kans op de gelijkmaker en dan valt de 2-0. Ik zal niet zeggen dat het logisch is dat je dan kopje onder gaat, maar het is begrijpelijk."