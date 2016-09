Denswil: "Sta hier met een rotgevoel, maar alles kan nog"

Stefano Denswil. © belga.

Met een schlemielige owngoal lag Stefano Denswil aan de basis van de 4-0 blamage bij Kopenhagen. De Nederlander wilde na afloop toch de hoop op overwintering niet laten varen. "Ik sta hier met een rotgevoel. Waarom ik die bal in eigen doel tik? Het was een bal tussen de keeper en de verdediging, dat zijn de moeilijkste ballen. Ik wist niet dat er niemand in mijn buurt was. Maar als ik de bal laat gaan, tikt er iemand anders hem binnen. En dan krijg ik te horen dat ik een fout bega."



"We hebben onze kansen, net als tegen Leicester City, niet afgemaakt. Dan krijg je het deksel op de neus. Bij de 1-0 was er niet veel aan de hand. Butelle pakt de strafschop, die er volgens mij geen was, en toch valt al snel het tweede en derde doelpunt. Wat er nu nog kan? Alles, en dat meen ik. Leicester heeft zes punten, Kopenhagen vier. Maar er zijn nog genoeg matchen om dat in te halen."