Real kan weer niet winnen in Dortmund na bizarre owngoal en pegel Schürrle

Marie Rutsaert

27/09/16 - 22u53

Na een late pegel van de ingevallen Schürrle sleepte Dortmund toch nog een 2-2 gelijkspel uit de brand tegen Real Madrid. Dortmund en 'Koninklijke' tekenden voor een mooie match die op een terechte draw eindigde. Na de vroege 0-1 van Ronaldo zorgde een bizarre owngoal van Varane (al tikte Aubameyang ook nog tegen de bal op of net over de lijn) voor de gelijkmaker vlak voor de rust. Varane bracht Real weer op voorsprong, maar Schürrle deed het stadion in extremis ontploffen. Beide ploegen delen de eerste plaats in groep F met 4 op 6. In de andere match in deze groep klopte Sporting Lissabon met 2-0 Legia Warschau. De Portugezen hebben 3 punten, de Polen 0.

Aan een hoog tempo wisselden de twee ploegen de dominantie af. Real begon het gretigst en dat leverde enkele kansen op. Na een kwartier leken de Duitsers de betere ploeg te zijn. Maar Ronaldo stelde orde op zaken. Een snelle tegenaanval bracht de bal tot bij het doel van Dortmund. Een hakje van Bale en een beetje geluk hielpen Ronaldo, hij moest maar binnenknallen. Een halfuur later forceerde Dortmund dan de verdiende gelijkmaker. Keeper Navas blunderde bij een vrije trap van Guerreiro. Hij bokste een vangbare bal weg. Via het lichaam van Varane kaatste de bal de goal in. Aubameyang speelde op veilig en tikte de bal nog wat verder. Even leek Ronaldo zijn ploeg weer op voorsprong te brengen vlak voor het einde van de eerste helft. CR7 stond buitenspel en de kopbalgoal werd afgekeurd.



Ook in de tweede helft werd er mooi voetbal gespeeld, maar af en toe ging het er iets bitsiger aan toe. Langs beide kanten kwamen er weer mooie aanvallen, maar defensief was het niet altijd even scherp. De eerste die kon profiteren is Varane die het klungelachtige momentje van in de eerste helft zo goedmaakte. Ronaldo zette mooi voor, maar Benzema knalde de bal op de dwarslat. Varane kan bij de rebound binnenduwen. Die 1-2 leek de eindscore te worden. Een overwinning die historisch zou zijn, de Madrilenen wonnen nog nooit op het veld van Dortmund. In de 87e minuut stak Schürrle daar een stokje voor. De invaller knalde met links de bal tot in het dak van de goal. Een verdiende gelijkmaker die meteen de eindscore werd.



In groep F gingen Sporting Lisbon en Legia Warschau ook met elkaar in duel. Het werd 2-0 en dat betekent een laatste plaats voor de Polen. Ruiz en Dost tekenden voor de twee doelpunten.