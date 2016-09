4-0! Club Brugge met de billen bloot in Kopenhagen mede door schlemielige owngoal Denswil en pareltje Delaney

Door: Steven Gijbels

27/09/16 - 22u34

Gewogen en te licht bevonden, dat lijkt het verhaal te worden voor Club Brugge in de Champions League. Na de 0-3 pandoering tegen Leicester City, werd blauw-zwart ook in Kopenhagen getrakteerd op een afstraffing, 4-0. Een owngoal van Denswil, een werelddoelpunt van Delaney, een volley van Santander en een buffelstoot van Jorgensen zorgden ervoor dat de landskampioen met lege handen terug naar huis keerde. Overwintering in de CL lijkt nu al quasi onmogelijk. In de andere wedstrijd won Leicester met 1-0 van Porto dankzij een treffer van Slimani. Op 18 oktober komen de Portugezen naar Jan Breydel.

Preud'homme behield het volledige vertrouwen in het elftal dat vrijdag met 0-3 ging winnen bij Moeskroen, maar erg veel viel er niet te beleven in de eerste periode. Enkel Izquierdo en Claudemir konden dreigen, terwijl Kopenhagen uitsluitend voor gevaar zorgde via stilstaande fases, 0-0 halfweg. Een geblesseerde Vanaken bleef in de kleedkamer en zag hoe Denswil een hoofdrol opeiste. De Nederlandse verdediger devieerde eerst een voorzet knullig in eigen doel en ref Thomson legde niet veel later de bal op de stip voor gevaarlijk spel van Denswil. Butelle redde de strafschop van Augustinsson, maar had enkele tellen later geen verhaal tegen een zondaggschot van Delaney. De Deen knalde het leer staalhard in de winkelhaak, 2-0 en boeken toe. Santander (volley) en Jorgensen (kopbal) dikten de score nog aan tot de zware 4-0 eindcijfers.



