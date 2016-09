Voorbeeld Vormer: waarom de Nederlander een zekerheid is voor Preud'homme

Wouter Devynck

27/09/16 - 09u07

© photo news.

Zelfs al is Club niet in vorm, dan is er nog altijd Vormer. Ruud Vormer. 'Last Man Standing' als al de rest wegvalt. Op zijn 28ste in Brugge uitgegroeid tot leider, voortrekker en strijder in één figuur. Voorbeeld Vormer.