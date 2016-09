Mousa Dembélé niet afgereisd naar Rusland voor CL-duel met CSKA Moskou

Door: redactie

Mousa Dembélé is niet op het vliegtuig gestapt naar Moskou, waar Tottenham Hotspur het morgen in de Champions League opneemt tegen CSKA Moskou. Dat meldde coach Mauricio Pochettino.

Dembélé was afgelopen weekend ook niet van de partij in de Premier League-wedstrijd tegen Middlesbrough (1-2 zege voor Spurs). De middenvelder zou sukkelen met een hamstringblessure.



De Spurs, momenteel tweede in de Premier League, moeten het dinsdag ook stellen zonder de geblesseerden Harry Kane, Eric Dier, Danny Rose en Moussa Sissoko. Zij bleven eveneens in Londen. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen stapten wel het vliegtuig op.



In groep E ging Tottenham op de eerste speeldag met 1-2 onderuit tegen Monaco.