Invaller Carrasco wint met kleinste score bij PSV, dat penalty mist

Door: redactie

13/09/16 - 22u56

© anp.

Champions League

PSV is de groepsfase van de Champions League ondanks een sterke wedstrijd met een nederlaag begonnen. De Eindhovenaren verloren voor eigen publiek met 0-1 van Atletico Madrid, dat hen vorig jaar ook al dwarszat in de achtste finales. PSV zag zich een vroege voorsprong door de neus geboord. Een treffer van Luuk de Jong werd na vijf minuten onterecht afgekeurd. Atletico, dat Yannick Carrasco na 65 minuten liet invallen, kwam kort voor rust op voorsprong na een hoogstandje van Saul Niguez. Guardado miste nog voor de pauze een strafschop voor PSV.



In de tweede helft bleef PSV jagen op de gelijkmaker en had het nóg een penalty verdiend. Godin maakte opzichtig hands in het strafschopgebied, maar werd niet bestraft. Invaller Gastón Pereiro was in de slotfase dicht bij de verdiende gelijkmaker, maar hij kopte in de handen van Oblak.



In het andere groepsduel haalde Bayern München het overtuigend van Rostov, de killer van Anderlecht. Na 90 minuten stonden forfaitcijfers op het scorebord. Lewandowski, Müller, Bernat en Kimmich (2) scoorden voor Bayern.