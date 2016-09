Regen gooit roet in eten bij Manchester City-Gladbach, match morgen om 20u45

Door: redactie

De Champions League-wedstrijd tussen het Engelse Manchester City en het Duitse Borussia Mönchengladbach is afgelast omwille van de zware regenval in Manchester. Beide ploegen moesten het normaal gezien vanavond tegen mekaar opnemen op de openingsspeeldag van de groepsfase van het kampioenenbal, maar het veld in het Etihad Stadium is onbespeelbaar en ook de veiligheid van de supporters kan niet gegarandeerd worden.