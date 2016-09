Mertens wint met Napoli in Kiev, Besiktas kaapt in blessuretijd punt weg in Benfica

Door: redactie

13/09/16 - 22u46

Dries Mertens speelde ruim 70 minuten mee bij Napoli en was iets voorbij het uur dicht bij een doelpunt nadat zijn schot de paal trof © epa.

In groep B ging Dries Mertens met Napoli op bezoek in Kiev. De Rode Duivel speelde 70 minuten mee bij de Napolitanen en zag hoe zijn ploeg een achterstand kon ombuigen in een 1-2 overwinning. In die andere wedstrijd behaalde Besiktas met een doelpunt diep in blessuretijd een punt in Lissabon tegen Benfica.