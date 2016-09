Leicester-kapitein: "Misschien winnen we de Champions League wel"

Door: redactie

13/09/16

Wes Morgan trekt met ambitie de Champions League in © belga.

Leicester City maakt morgen in het Jan Breydelstadion zijn debuut in de Champions League. Toch vertrekt de Engelse kampioen niet zonder ambitie. "Misschien zorgen wij wel voor een enorme verrassing", is Leicester-kapitein Wes Morgan duidelijk.

"Dit alles voelt zeer speciaal aan", opende Morgan. "We stonden er in eerste instantie, toen we met Leicester kampioen werden, niet bij stil dat we ook gingen deelnemen aan de Champions League. Morgen is het zover. Ik kijk er heel erg naar uit en ga van elk moment genieten."



Over de loting was Morgan uiterst tevreden. "Dit is een fantastische groep. Eerst en vooral vallen de reizen heel goed mee. Maar we spelen ook tegen teams met een zekere traditie. Waar we kunnen eindigen? Misschien kunnen we wel voor een enorme verrassing zorgen en de Champions League winnen. Er was ook niemand die dacht dat we de Premier League konden winnen en dat lukte ons ook. Maar in de eerste plaats moeten we alles match per match bekijken. De kwalificatie voor de volgende ronde is het eerste doel."



Op de eerste speeldag wacht Club Brugge voor Morgan en co. "Het wordt zeker geen gemakkelijke klus", toont de kapitein respect. "Dat weet iedereen. Bovendien is voor veel spelers van Leicester de Champions League een nieuw gegeven. Ik ben maar één van de vele jongens die nog nooit Europees speelden. Behalve de coach hebben maar vier spelers in onze kern Champions League-ervaring. Het zal voor onze groep, en ook voor de fans, een heel speciaal moment zijn wanneer de hymne door de boxen knalt. Die kennen we eigenlijk enkel van op tv."