Sprankelend Barcelona geeft Celtic een historisch pak rammel

Manu Henry

13/09/16 - 22u39

Messi en Neymar demonstreerden en lieten de Celtic-verdediging vaak sterretjes zien © reuters.

Een gala-avond, dat werd het vanavond in Camp Nou nadat Barcelona met sprankelend voetbal de Schotse topclub Celtic met droge 7-0 cijfers huiswaarts stuurde. MSN draaide weer op volle toeren: Messi scoorde drie keer, Suarez legde er twee in het mandje en ook Neymar pikte zijn doelpuntje mee. In diezelfde groep werd het duel tussen Manchester City en Mönchengladbach afgelast wegens het noodweer. PSG en Arsenal deelden, net als Basel en Ludogorets, de punten in groep A (1-1). Basisspeler Dries Mertens won met Napoli bij Dinamo Kiev (1-2), terwijl Besiktas in blessuretijd een punt wegkaapte in Benfica (1-1). In groep D tot slot haalde Bayern het eenvoudig tegen Anderlecht-killer Rostov (5-0). PSV verloor dan weer op eigen veld van finalist van vorig jaar Atlético Madrid (0-1).

Drie minuten, zolang kon Celtic gelijke tred houden met de Catalanen. Op aangeven van balvirtuoos Neymar maakte Lionel Messi met een onhoudbare knal zijn 84ste Champions League-doelpunt. Een doemscenario voor de mannen van Brendan Rodgers. Ook na het vroege openingsdoelpunt beperkten de Schotten zich -zoals verwacht- tot verdedigen en liepen ze voortdurend achter een ongrijpbare bal. En als Lionel Messi dan ook nog eens in zijn sas is heb je als Celtic zijnde echt wel een probleem. Met een heerlijke steekpass vond 'Leo' goaltjesdief Luis Suarez voor doel, maar de Uruguyaan kreeg de bal al glijdend niet tussen de palen.



Celtic was nergens, maar kreeg halfweg de eerste helft uit het niets een strafschop nadat Ter Stegen Celtic-aanvaller Dembélé foutief afstopte binnen de zestien. De Duitse goalie zette zijn foutje zelf recht en stopte de strafschop van diezelfde Dembélé. Wetende dat je in Camp Nou op aanvallend opzicht weinig kan produceren een zure misser voor de Schotten, zeker omdat amper drie minuten later de 2-0 op het bord stond. Het waren dezelfde aangevers van het eerste doelpunt die -alsof ze in de zaal voetbalden- Celtic helemaal tureluurs speelden en zo maakte Messi zijn tweede van de avond. Via Rakitic was Barça nog voor de rust dicht bij de driedubbele voorsprong, maar zijn poging werd voor de lijn gekeerd. Barcelona voetbalde vanuit een zetel en Celtic mocht blij zijn dat het bij de rust slechts 2-0 stond. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © afp.