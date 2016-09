Concurrent Meunier scoort punten, sterk PSG geeft zege uit handen

© photo news.

Thomas Meunier mocht vanop de bank aan zijn Champions League-avontuur beginnen. De gewezen rechtsback van Club Brugge moet nog steeds zijn meerdere erkennen in Serge Aurier. De Ivoriaan met Frans paspoort liet al na 42 seconden zien waarom hij de voorkeur krijgt. Met een gemeten voorzet schotelde hij Edison Cavani de 1-0 voor. Droomstart voor PSG, dat Arsenal het eerste kwartier helemaal wegspeelde. De Gunners kwamen nauwelijks in het stuk voor, laat staan dat ze een kans bij elkaar speelden.



Na de pauze was het ietsje beter bij Arsenal, maar Aréola onder vuur nemen zat er niet in. PSG ging op zoek naar het bevrijdende tweede doelpuntje, alleen stond het vizier van Cavani vandaag écht niet op scherp. Op zijn eentje had de Uruguayaan makkelijk een doelpunt of drie kunnen scoren. Het cliché luidt dan dat je het deksel op de neus krijgt. En zo geschiedde. Alexis Sanchez schonk vanuit het niets een teleurstellend Arsenal alsnog een punt. Diep in de extra tijd kregen Verratti en Giroud na een opstootje nog rood.



Na één match in groep A hebben de vier ploegen allemaal één punt. Ook de partij tussen FC Basel en Ludogorets eindigde op 1-1. Basel-aanvaller Steffen wiste tien minuten voor tijd de opener van Cafu uit.