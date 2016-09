Simons: "Geluk staat niet aan onze zijde, maar dat kan snel keren"

Door: redactie

13/09/16 - 16u26 Bron: Belga

© belga.

Champions League op Jan Breydel, dat is al van 2005 geleden. En niet alleen de fans kijken ernaar uit, ook Timmy Simons smacht naar het kampioenenbal. "We hebben hier naar uitgekeken, het is te lang geleden dat Club Brugge nog eens in de Champions League zat", vatte de kapitein het Brugse gevoel samen.

© photo news. © belga.

"Morgen is het eindelijk zo ver", opende Simons. "Dan beginnen de topwedstrijden. Het is misschien een cliché om te zeggen dat een goede start heel belangrijk is, maar toch is het ook zo. Leicester is een veelzijdige ploeg. Het speelt in een hoog tempo en is zeer goed georganiseerd. Het zal erop neer komen elke kans die we krijgen maximaal te benutten. Het is jammer dat het stadion niet uitverkocht zal zijn, maar we gaan sowieso de steun krijgen van onze fans."



Simons gaf aan dat hij onder de indruk was van de kampioenstitel van Leicester. "Het is fantastisch, als Leicester City zijnde, de titel te pakken in een competitie met Manchester United, Manchester City, Liverpool enzovoort. Wij weten, in België, zelf maar al te goed hoe moeilijk het is om kampioen te worden."



Voor de Brugse kapitein zelf is de kans groot dat het zijn laatste Champions League-campagne is. "Dat is inderdaad meer dan reeël. Ik ben 39 jaar ondertussen. Mijn vorige Champions League-campagne dateert van bij PSV en dat is al lang geleden. Of we kunnen doorstoten in deze poule? Ik verwacht een spannende poule, maar om door te gaan moet alles echt meezitten. En we moeten na een slechte competitiestart zelf voor een ommekeer zorgen, het liefst morgen al. Wij hebben het er in de kleedkamer al uitvoerig over gehad. Het geluk staat niet aan onze zijde, maar dat kan snel keren. Wat vorig jaar wel lukte, lukt nu niet. Of toch nog niet, maar daar komen we wel uit."