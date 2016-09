Preud'homme wil bij onze videoman niet tekenen voor gelijkspel tegen Leicester

Door: Mathieu Goedefroy

13/09/16 - 15u26

video Michel Preud'homme zal niet tekenen voor een gelijkspel in de cruciale Champions League-opener, morgenavond tegen Leicester City. Dat antwoordde hij op een vraag van onze videoman. De Club-coach hoopt wél dat zijn spelers voetballen alsof ze niets te verliezen hebben. Een échte winnaar, die 'MPH'.

Na de nederlaag van afgelopen weekend tegen Waasland-Beveren doken beelden op van Michel Preud'homme die zijn woede koelde op een deur in de catacomben. Een furie, een razernij die gelukkig verdwenen was op de persconferentie vanmiddag. Een ontspannen en beredeneerde MPH sprak de pers toe naar aanleiding van de Brugse Champions League-pot tegen Leicester City morgenmiddag, een tegenstander die hij erg hoog inschat.



"Leicester op papier sterker"

"Misschien verwachten de mensen morgen minder van ons dan in een andere wedstrijd, omdat Leicester op papier sterker is dan Club", trekt Preud'homme een redenering door. "Misschien zorgt dat er voor dat mijn spelers met meer kracht, organisatie en inzet spelen dan bijvoorbeeld tegen Waasland-Beveren. Dat kan het gevolg zijn van het feit dat wij niks te verliezen hebben."



Feit is dat Preud'homme van zijn spelers een echte winnaarsmentaliteit verwacht. Knokken voor elke bal, dat moeten de Bruggelingen morgen vooral doen. Want tekenen voor een gelijkspel, dat wil hun coach niet. "Kijk, je weet nooit hoe een wedstrijd zal verlopen", antwoordde de coach op onze vraag. "Maar ik weet dat wij altijd spelen om te wìnnen. Als wij morgen goed spelen en veel kansen missen, zal ik teleurgesteld zijn met een gelijkspel. Als we daarentegen slecht spelen en een late gelijkmaker kunnen scoren, zal ik wél blij zijn."