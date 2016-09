José Mourinho trekt fors aan de alarmbel vlak voor poorten van de Champions League openzwaaien

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 13u19 Bron: Daily Mail

© epa.

Het zijn toch wat barre tijden voor José Mourinho. 'The Special One' staat met Manchester United niet op het kampioenenbal en moet het stellen met de Europa League en dan is er ook nog de bittere nasmaak van die verloren 'Manchester Derby' tegen zijn grote rivaal 'Pep' Guardiola. Het zorgt er in ieder geval niet voor dat de Portugese succescoach een toontje lager zingt, wel integendeel. Zelf meedoen aan de Champions League of niet, hij heeft er zo zijn mening over.

© getty. © getty. © getty.

Mourinho trekt aan de alarmbel over de ondermaatse prestaties van de Engelse topclubs op het Europese voetbaltoneel. Het is inderdaad opvallend dat de grootste en rijkste clubs van het continent er amper nog in slagen om potten te breken op het kampioenenbal. Manchester City sneuvelde vorig jaar in de halve finales en in de kwartfinale was de ploeg van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany de enige overlever uit de fel gemediatiseerde Premier League. En dat zint de 53-jarige Mourinho allerminst, hij legt de vinger zonder pardon op de etterende wonde.



Slachtoffer van Premier League

De trainer van Marouane Fellaini op Old Trafford is van mening dat de Premier League de kansen van de Engelse clubs in de Champions League hypothekeert. Mourinho vreest dat Tottenham, Leicester City, Arsenal en Man City ook dit jaar weer het slachtoffer zullen zijn van de krachten die ze moeten aanwenden om te presteren in de eigen competitie. Zo vindt hij dat ploegen die in Europa aantreden bevoordeeld moeten worden met het oog op wedstrijden op vrijdag. Zo kunnen ze frisser aantreden op dinsdag en woensdag in de CL. "De Premier League en de internationale clubcompetities creëren een netelige situatie voor de deelnemende ploegen. Andere landen zijn erg begaan met de Champions League, in dit land komt de Premier League echter altijd op de eerste plaats. De instituties die deze competitie in handen hebben, maken dat heel erg duidelijk."



6 matchen in 17 dagen

De ex-trainer van Porto, Real en Chelsea doet zijn theorie verder uit de doeken: "De leidende krachten bezorgen de clubs die in Europa actief zijn niet die kleine, maar noodzakelijke bescherming die net cruciaal kan zijn. 24 of 48 uur meer om te rusten en voor te bereiden, is belangrijk. Je hebt nu ook matchen op vrijdag dus als een Engelse club een belangrijke CL-match speelt, verwacht je toch dat zij in de aanloop naar die wedstrijd op vrijdag mogen aantreden. Dat geeft ze één dag extra recuperatie. Of dat echt zal helpen? Tot nog toe heeft niemand die bescherming gekregen dus ik kan het natuurlijk niet zomaar voorspellen." Mourinho spreekt vanzelfsprekend ook voor zijn eigen winkel want donderdag moet hij met Man United aan de bak tegen Feyenoord, het begin van een reeks van 6 wedstrijden in amper 17 dagen.