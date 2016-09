Alle weetjes en feitjes van de Champions League

Timme Wolgen

Nog een paar uur wachten en dan klinkt 'ie weer: de wereldberoemde hymne van de Champions League. Alle grote sterren staan te trappelen om zich dit seizoen te bewijzen in het miljoenenbal en willen de 'cup met de grote oren' dolgraag winnen. Dit is wat we komend Champions League-seizoen kunnen verwachten.

Kampioenen en debutanten Real Madrid

FC Barcelona

Leicester City

Bayern München

Juventus

Benfica

Paris Saint-Germain

CSKA Moskou

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

Arsenal

Manchester City

Sevilla

FC Porto

Napoli

Bayer Leverkusen

FC Basel

Tottenham Hotspur

Dinamo Kiev

Olympique Lyon

PSV

Sporting Lissabon

Club Brugge

Borussia Mönchengladbach

Celtic

AS Monaco

Besiktas

Legia Warschau

Dinamo Zagreb

Ludogorets

FC Kopenhagen

FK Rostov Naast Club Brugge doen er nog zestien andere kampioenen mee. De 'Kampioenen Competitie' houdt zijn naam zo toch een beetje eer aan, aangezien er 15 niet-kampioenen meedoen. Van die 'nummers 1' moesten Celtic, FC Kopenhagen, Legia Warschau en Dinamo Zagreb zich via de kwalificatierondes plaatsen.



Sinds de ingang van de Champions League 25 jaar geleden is er elk jaar minstens één club die haar debuut maakt. Ditmaal zijn dat er zelfs twee. Engels kampioen Leicester City en de Russische nummer twee FK Rostov hebben nog geen ervaring op het miljoenenbal.



Met de deelname van Leicester City wordt het de tiende Engelse club die aan de Champions League deelneemt. Alleen Spanje (13) en Duitsland (11) hebben meer afgevaardigden geleverd. Frankrijk staat ook op tien clubs. Lees ook

Prijzengeld De UEFA heeft een flink potje met geld opzij gezet voor het huidige Champions League-seizoen. Er valt ruim 1,25 miljard euro te verdelen onder de clubs.



Alle deelnemers ontvangen een startpremie van 12 miljoen euro. Daarnaast wordt er per overwinning in de groepsfase 1,5 miljoen bijgeschreven en 500.000 euro voor een gelijkspel.



Weet de ploeg de groepsfase te overleven, krijgt het per behaalde ronde steeds meer geld. 5,5 miljoen bij de knock-outfase, 6 miljoen voor de kwartfinale, 7 miljoen voor de halve finale en de winnaar van de finale krijgt 15 miljoen. De verliezer moet genoegen nemen met de 'luttele' geldsom van 10,5 miljoen.



In zijn totaliteit kan de winnaar van het miljoenenbal dus maximaal 54,5 miljoen euro bijschrijven. Dit is echter nog zonder de inkomsten uit de tv-pot (bevat 482,9 miljoen euro) en de eventuele voorrondes.



Een deelnemer aan de poulefase heeft zonder een wedstrijd te hebben gespeeld al recht op 20 miljoen euro.

Kilometers De club die de meeste kilometers moet afleggen, is CSKA Moskou. De Russen zitten in een poule met Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen en AS Monaco en moeten, alle afstanden van de uitwedstrijden bij elkaar opgeteld, zo'n 8.290 kilometer afleggen om bij het stadion van zijn drie tegenstanders te komen. © AD.