Butelle: "Als mens kan Ranieri voor mij niet stuk"

Voor élke Club-speler is deze Champions League-opener speciaal, maar voor Ludovic Butelle (33) toch nog net iets meer. De Franse doelman komt immers tegenover de trainer te staan die na zijn ontplofte milt in 2004 urenlang de wacht hield naast zijn ziekenhuisbed. "Ranieri doet me heel veel aan Preud'homme denken."

Sommige momenten blijven je voor eeuwig bij. Omwille van de zware impact die ze op de rest van je leven hebben. Voor mensen zoals u en ik kan dat een geboorte of een overlijden zijn, voor een voetballer één bepaalde match. Zo zal Ludovic Butelle voor altijd herinnerd worden aan de zomer van 2004, toen hij met Valencia een galamatch tegen Parma speelde. 21 jaar was hij en dolblij dat coach Claudio Ranieri hem voor zijn goede voorbereiding beloonde met wat speeltijd.



De Fransman was net van Metz naar Spanje getransfereerd en kreeg 30 minuten. Een halfuur voor elke doelman, was de afspraak. Butelle kwam als laatste aan de beurt. In minuut 60 zag hij een droom werkelijkheid worden, in minuut 65 zag hij die veranderd in een nachtmerrie. Bij een zware botsing met Tonino Sorrentino - ook een naam die hij nooit zal vergeten, 'ontplofte' zijn milt. Butelle zweefde een tijdlang in de schemerzone en enkel een spoedoperatie kon voorkomen dat de zware inwendige bloedingen hem het leven kostten. Bijna letterlijk teruggekeerd uit de dood. Les Revenants, maar dan in het enkelvoud.



Het doet je het leven en de mensen rondom je meer appreciëren. Alleen had de doelman nooit verwacht dat Claudio Ranieri één van die mensen zou zijn. "Het doet wel iets met je als de eerste persoon die je bij het ontwaken na een zware operatie ziet, je trainer is die vlak naast je bed zit", vertelt Butelle. "Hij is daarna nog een uur of twee aan mijn zijde gebleven. Dat toont zijn kwaliteiten als mens, voor mij kan hij op dat vlak niet meer stuk. Je moet ook weten dat de ploeg op het punt stond op oefenstage te vertrekken, naar China of zo... Maar toch heeft hij tijd vrijgemaakt. Voor mij, een jonge doelman waar hij eigenlijk niet echt een band mee had. Dat zal me voor altijd bijblijven."



