Leicester krijgt origineel welkom van Club: "Maar in Brugge houden we wel onze broek aan"

video Na tien jaar afwezigheid mag Club Brugge woensdag opnieuw zijn opwachting maken in de Champions League. In het eigen Jan Breydel ontvangt het Engels kampioen Leicester City, en dat doet blauw-zwart met een ludiek filmpje op Facebook. Toch is het bittere ernst bij de Bruggelingen. Manager Vincent Mannaert wil een reactie zien na de desastreuze seizoensstart. "Het is tijd om nu de daad bij het woord te voegen."

Club opent het filmpje met drie tips om van Brugge te genieten. Het mooie weer, het lekkere eten en drinken - "ideaal voor een Vardy Party" - én een waarschuwing dat ze in Brugge hun broek aanhouden. Een knipoog naar Match Of The Day-presentator en Leicester City-supporter Gary Lineker.



Het mag dan wel ludiek bedoeld zijn, toch willen ze bij Club woensdag een resultaat neerzetten tegen de Engelse kampioen. "Onze seizoensstart is allesbehalve goed", vertelde Vincent Mannaert aan Radio 1. "We waren liever met een ander gevoel aan de Champions League begonnen. Maar op het kampioenenbal begint iedereen met nul punten. Er moet een reactie komen en hopelijk is die er woensdag al."



"Er is een gebrek aan passie en dat zou niet mogen. Wie de spelers dan moet aanvuren? In eerste instantie is het aan de spelers zelf. De groep van vorig jaar is intact gebleven. Het is de spelers hun job om het maximum te geven. Ze kunnen de situatie nog ombuigen en daar krijgen ze woensdag een unieke kans toe. De Champions League is het mooiste forum voor een voetballer."



"Of er al gepraat is in de kleedkamer? Ja, maar het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen", besloot de manager van Club.