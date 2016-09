Bangelijk wat Club Brugge en sprookjesploeg Leicester City allemaal met elkaar gemeen hebben

Door: Glenn Bogaert

'Forever Fearless', het credo van Leicester City. De grijze muis van de Premier League ontpopte zich vorig jaar tot een bloeddorstige vos. Voor het eerst in de geschiedenis van de club kampioen van Engeland. Een modern voetbalsprookje dat je misschien één keer in 100 jaar meemaakt. En uitgerekend tegen die ploeg mag Club Brugge morgenavond zijn eerste Champions League-campagne in 11 jaar aftrappen. Of blauw-zwart een kans maakt? Dat valt nog te bezien. Wat we echter wel zeker weten: beide teams hebben heel wat met elkaar gemeen. Bangelijk veel met elkaar gemeen zelfs.

1. Ze pakten allebei een titel die op groteske wijze werd gevierd In het seizoen 2014-2015 moest het zieltogende Leicester City nog de billen dichtknijpen voor het degradatiespook, uiteindelijk wisten 'The Foxes' na een fikse eindsprint hun hachje te redden. Niemand die dan ook durfde of kon voorspellen dat 'Lestah' vorig seizoen de grote revelatie van de Premier League zou worden met aan het eind van de rit een werkelijk historische titel. In een heus sprookjesjaar alle groten van het kaliber Chelsea, Man City, Arsenal en Tottenham gevloerd, een unicum in de Engelse voetbalgeschiedenis. Er werd in het King Power Stadium dan ook stevig gevierd na die laatste thuismatch tegen Everton (3-1). De titel was toen al binnen na een gelijkspel van Tottenham tegen Chelsea -met een cruciale treffer van Eden Hazard- waarna de spelers bij Jamie Vardy thuis een feestje bouwden. Beelden die nog steeds op het netvlies gebrand staan.



In Brugge kenden ze intussen eveneens een topjaar, eindelijk na 11 jaar wachten op die verlossende titel. Het seizoen begon vrij rampzalig voor blauw-zwart met heel wat puntenverlies -niet in het minst in de uitmatchen- en de mislukte campagne in de Europa League met de 5-0-pandoering in Napoli als schrijnend dieptepunt. Langzaam maar zeker kwam de machine echter op gang en na nieuwjaar was er geen houden meer aan. De West-Vlamingen begonnen als leider aan de play-offs en pakten daarin na een dipje met nederlagen tegen Anderlecht en Genk uit met een straffe eindsprint. 5-0 tegen Zulte Waregem, 3-1 tegen RC Genk, 1-4 op AA Gent en 4-0 in de zinderende titelmatch tegen Anderlecht. De boel ontplofte dan ook na afloop, de fans konden zich ondanks de uitdrukkelijke vraag om te blijven zitten niet bedwingen. De spelers en Michel Preud'homme werden gevierd als helden. Lees ook Fans van Leicester stelen nu al alle Brugse harten: "Klopt het dat jullie applaudisseren voor een overleden speler? Wij doen mee!"

2. Ze verloren allebei maar één (echte) sterkhouder 'Never change a winning team', zowel Leicester City als Club Brugge bewogen hemel en aarde om hun sterkhouders langer aan boord te houden. Makkelijker gezegd dan gedaan want terwijl er in Engeland serieus aan de mouw getrokken werd van kampioenenmakers als Jamie Vardy en Riyad Mahrez moesten ze in Jan Breydel alle zeilen bijzetten om goudhaantje José Izquierdo, kersvers Rode Duivel Björn Engels en Abdoulay Diaby hun transferplannen uit het hoofd te praten. Vooral 'Joske' liep met zijn hoofd in de wolken en was in het begin van het seizoen misnoegd nadat Club monsteraanbiedingen van Hamburg en Sevilla weigerde. Een serieuze upgrade van de pijlsnelle Colombiaan zijn contract kon de gemoederen bedaren. Uiteindelijk vertrok enkel Thomas Meunier naar PSG terwijl bij Leicester N'Golo Kanté een droomtransfer naar Chelsea versierde. De schokbreker op het middenveld wordt alvast gemist en ook in Brugge kunnen Dion Cools en Ricardo van Rhijn het vertrek van Meunier voorlopig niet echt waardig opvangen. Al lijkt die laatste wel stilaan op toerental te komen na een aanpassingsperiode van enkele weken. © belga. © photo news. © ap. © photo news.

3. Ze hebben allebei een trainer die op handen wordt gedragen Claudio Ranieri wordt overal waar hij gewerkt heeft op handen gedragen, door ex-spelers en bestuursleden. Een echte gentleman, iemand die nooit zijn waardigheid verliest of uithaalt naar de tegenstander. Eerst de hand in de eigen boezem steken en vooral ook veel gevoel voor humor. In Leicester is de kranige Romein van 64 intussen een icoon, iemand voor wie ze vroeg of laat een standbeeld optrekken voor de ingang van het King Power Stadium. Kampioen worden met een ploeg die op voorhand als degradatiekandidaat werd gezien, je moet het maar doen. Meesterlijk ook hoe hij week na week de druk afhield, tot zijn spelers uiteindelijk voor de voetbalstunt van de eeuw zorgden.



Al even populair is Michel Preud'homme. De messias van Olympia heeft in drie seizoenen eigenlijk alles gewonnen wat hij maar kon winnen: de titel, de beker, de Supercup én hij lag ook nog eens aan de basis van die schitterende Europa League-campagne die Club anderhalf jaar geleden tot de kwartfinale deed doorstoten. Dat hij na de bevrijdende titel de legendarische woorden "Je reste avec vous" uitsprak en later zelfs de Rode Duivels in de kou liet staan voor zijn blauw-zwarte liefde deed zijn heldenstatus nog toenemen. "Allez Michel, chante avec nous" galmt haast bij elke thuismatch door het stadion. Hij had na Standard nooit durven denken dat hij nog zo'n hechte band zou opbouwen met een club, maar zie. © belga. © photo news. © ap. © ap.

4. Ze staan allebei voor onbekend avontuur in Champions League De Champions League... Hoe klinkt die hymne ook alweer? In Brugge zitten er heel wat supporters in het stadion die nog nooit het kampioenenbal hebben meegemaakt of die nog in de pampers zaten toen de 14-voudige landskampioen in het seizoen 2005-2006 onder clubmonument Jan Ceulemans nog eens met de grote jongens mocht meespelen. In een poule met Juventus, Bayern München en Rapid Wenen kaapte Club de derde plaats weg, het hoogst haalbare. De UEFA Cup bood een vangnet, maar in de 1/16de finales bleek het AS Roma van levende voetballegende Francesco Totti een maatje te groot. Elf jaar later is ook nu de derde plaats in een poule met Leicester City, Kopenhagen en Porto het grote doel. Evident wordt dat niet zonder veel ervaring op het allerhoogste voetbalpodium. Kunnen ze de stress in bedwang houden? Leicester City van zijn kant heeft geen enkele ervaring met de Champions League en dat is een mes dat aan twee kanten snijdt: de vossen uit de East Midlands kunnen vrijuit en complexloos hun kans gaan, anderzijds is er wel de druk en het juk van de titel, de hele wereld kijkt met argusogen naar het 'kleine' Leicester in wonderland. Zullen ze andermaal verrassend uit de hoek komen of compleet door de mand vallen? © epa. © ap. © photo news.

5. Ze hebben allebei een ijzersterke thuisreputatie Doe het maar eens, gaan winnen in Brugge of Leicester. De teams die er de voorbije jaren in slaagden om punten weg te kapen in een kolkend Jan Breydelstadion kan je op één hand tellen. Vorig jaar slaagde enkel Anderlecht erin om de grote rivaal in eigen huis te kisten. Het werd wel een fikse pandoering: 1-4. Voor het overige bleef Club ongeslagen en in de play-offs zette het als kers op de taart een knappe 13 op 15 neer. Belangrijke nuance: het enige puntenverlies tegen KV Oostende (2-2) was in een wedstrijd zonder inzet want de landskroon was toen al binnen. Ook dit seizoen heeft de ploeg van Preud'homme met 4 op 6 tegen Lokeren en Standard nog niet verloren thuis. © photo news. © photo news.

De grond in Leicester is al even heilig, vorig seizoen slaagde slechts één ploeg erin om te gaan winnen in het imposante, edoch gezellige en sfeervolle King Power Stadium. Arsenal deed het op speeldag zeven en pakte furieus uit: 2-5. De eerste nederlaag van het seizoen, maar die uppercut liet geen sporen na. Integendeel zelfs, het bord werd door meester Ranieri proper geveegd en zijn leerlingen zetten een straffe reeks van 10 matchen zonder nederlaag neer. Uiteindelijk pakte de club die aanvankelijk als 'Leicester Fosse' door het leven ging in eigen huis 12 keer een driepunter, goed voor 36 punten van de in totaal 81 stuks. 6 keer werd er gelijkgespeeld, een prachtig parcours. In dit nog prille seizoen begon ook Leicester met een 4 op 6 in eigen huis (tegenover 0 op 6 buitenshuis). © afp. © photo news.

6. Ze hebben allebei hun competitiestart volledig gemist Zo geweldig het vorige seizoen was, zo flauw is het nieuwe begonnen voor de Belgische en Engelse kampioen. Club Brugge leek nochtans klaar om door te stomen op het elan van vorig seizoen met winst in de Supercup tegen Standard na een lovenswaardige comeback en een makkelijke 0-2 zege op het veld van KV Mechelen. En toen sputterde motor met maar liefst drie nederlagen. De streekderby's tegen KV Oostende (1-0) en KV Kortrijk (2-1) gingen nipt verloren en ook tegen Waasland-Beveren (1-0) liep het afgelopen vrijdag verrassend fout. 7 op 18 met ook nog een krappe zege tegen Lokeren en een draw tegen Standard. Het levert een zwalpend Club voorlopig een bittere tiende plaats op, ver weg van de grote rivalen Anderlecht en AA Gent. © belga. © photo news.