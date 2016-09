Harry Kane verwacht schitterende sfeer op Wembley

Door: redactie

12/09/16

Champions League Vanwege de gedeeltelijke verbouwing van White Hart Lane speelt Tottenham Hotspur zijn thuisduels in de Champions League op Wembley. De ploeg van Mauricio Pochettino trapt morgenavond op het 'heilige gras' af tegen Monaco. Het duel met de Monegasken is uitverkocht.

Aanvalsleider Harry Kane kan niet wachten voor zijn Champions League-debuut op Wembley met Spurs, dat zijn Premier League-wedstrijden wel 'gewoon' op White Hart Lane speelt. "Het wordt fantastisch en de sfeer op Wembley zal schitterend zijn. We kunnen niet wachten'', zei Kane vandaag.



Het is niet de eerste keer dat Wembley dienst doet als thuishaven in de Champions League voor clubs uit Londen. Arsenal week in 1998-99 en 1999-00 twee seizoenen uit naar Wembley vanwege een verbouwing van Highbury.