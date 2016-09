Enrique ontkent onrust in Barça-selectie: "Wij kunnen ook soms falen"

Door: redactie

12/09/16 - 17u18

© epa.

FC Barcelona-trainer Luis Enrique heeft niet het gevoel dat er onrust heerst binnen zijn selectie. Hij nuanceert hiermee een bericht van Diario Gol, dat schreef dat enkele spelers hun vraagtekens hebben gezet bij het besluit van de trainer om acht wijzigingen door te voeren in de basiself tijdens de afgelopen verloren competitiewedstrijd tegen Alavés.

"We praten elke wedstrijd na om dingen te corrigeren en andere aspecten te versterken, maar wat er tijdens die vergaderingen gebeurt is alleen van belang voor de spelers en de trainers", sprak de Spanjaard op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Celtic.



Het was voor Barça de eerste nederlaag in twaalf opeenvolgende competitiewedstrijden en volgens Enrique is het goed dat zijn spelers weer met beide benen op de grond staan. "Dit team heeft een grote geschiedenis en het lijkt daarom dat we niet kunnen falen, maar toch kan dat soms gebeuren."



Enrique noemt het treffen met Celtic 'een historische uitdaging'. "Maar er waren wel makkelijkere tegenstanders geweest dan Celtic. Brendan Rodgers houdt van goed voetbal en heeft een paar goede aankopen gedaan die het ons lastig kunnen maken."



Nederlandse keepers

De wedstrijd tussen Barcelona en Celtic is ook een mogelijke clash tussen twee Nederlandse keepers. Naar verwachting zullen Jasper Cillessen (Barça) en Dorus de Vries (Celtic) morgen de doelen gaan verdedigen.



"Cillessen heeft het niveau om hier te spelen, hij had zaterdag gewoon wat pech bij de tegendoelpunten", zei Enrique over het debuut van de Nederlander. "Het is niet makkelijk om doelman van FC Barcelona te zijn. Je krijgt vaak maar vier ballen per wedstrijd en dan moet je er staan."