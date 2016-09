Griekse ref voor Club Brugge tegen Leicester

Tasos Sidiropoulos leidde vorige week nog het WK-kwalificatieduel tussen Tsjechië en Noord-Ierland. © photo news.

De Griek Tasos Sidiropoulos is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor het Champions League-duel van woensdag tussen landskampioen Club Brugge en de Engelse kampioen Leicester City.

De wegen van de 37-jarige Sidiropoulos en Club Brugge kruisen elkaar voor de tweede keer. Tijdens het seizoen 2014-2015 was de Griek ook al scheidsrechter in het Europa League-duel van Club tegen Aalborg (3-0) in de zestiende finales. Een seizoen eerder zag hij RC Genk met 0-1 winnen bij Dinamo Kiev in de groepsfase van de Europa League. In de kwalificaties voor het EK 2016 was hij scheidsrechter in de interland tussen de Rode Duivels en Israël (3-1).



Club Brugge maakt woensdag na een afwezigheid van liefst elf jaar zijn rentree in de groepsfase van de Champions League. In het seizoen 2005-2006 eindigde Club in een poule met Juventus, Bayern München en Rapid Wien op de derde plaats, wat na de winterstop nog een stek in de UEFA Cup opleverde. Dit seizoen zijn naast Leicester het Deense FC Kopenhagen en FC Porto, de nieuwe club van Laurent Depoitre, de tegenstanders.



Het Leicester City van Jamie Vardy en Riyad Mahrez viert woensdag zijn debuut op het kampioenenbal, maar de verrassende kampioen kan wel beroep doen op de ervaring van coach Claudio Ranieri. Die begint in Brugge reeds met zijn zesde club aan een avontuur in de Champions League.