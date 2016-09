UEFA straft Viktoria Plzen na racistische spreekkoren in Champions League-voorronde

Door: redactie

2/09/16 - 18u04

© photo news.

De Europese Voetbalbond (UEFA) heeft de Tsjechische kampioen Viktoria Plzen bestraft na racistische spreekkoren in de terugwedstrijd van de play-offronde voor de Champions League (op 23 augustus) tegen het Bulgaarse Ludogorets. Plzen moet twee vakken sluiten tijdens de Europa League-ontmoeting met AS Roma op 15 september.

De twee vakken die de Tsjechische kampioen moet sluiten, zijn de vakken waarin normaal gezien de trouwste aanhangers van de club te vinden zijn. "De straf is voor ons financieel een enorme tegenvaller", reageerde Vaclav Hanzlik, de voorzitter van Plzen. "Maar nog belangrijker is de deuk in onze reputatie."



Viktoria Plzen kon zich niet plaatsen voor de Champions League. Na een 2-0 nederlaag bij Ludogorets, volgde in eigen huis een 2-2 gelijkspel. De Tsjechen kwamen rechtstreeks in de groepsfase van de Europa League terecht, waarin ze het opnemen tegen het Italiaanse AS Roma, het Oostenrijkse Austria Wien en het Roemeense Astra Giurgiu.