Kompany en De Bruyne wel, Yaya Touré niet in CL-selectie van Guardiola

Door: redactie

2/09/16 - 17u25

Kompany en De Bruyne, hier op een archiefbeeld. © epa.

Yaya Touré zal, in tegenstelling tot Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne, komend seizoen niet in de Champions League spelen. Manchester City-coach Pep Guardiola heeft geen plek voor de Ivoriaanse middenvelder in zijn selectie. Volgens de regels van de UEFA mogen clubs niet meer dan 17 buitenlandse spelers in de kern opnemen.